ЗакС обратился в Роспотребнадзор по вопросу регулирования запахов

Постоянная комиссия по экологии и природопользованию обратилась в Роспотребнадзор по вопросу нормативного регулирования запахов, сообщила 27 марта пресс-служба Законодательного собрания. Депутаты предложили федеральной службе создать межведомственную рабочую группу для этого.

Вопрос о направлении обращения рассматривался на состоявшемся в четверг заседании комиссии. В состав рабочей группы, по мысли авторов, должны войти представители научного сообщества, сенаторы и депутаты Госдумы, а также региональные чиновники. Им предстоит подготовить предложения по проблеме регулирования запахов в России.

"Парламентарии полагают, что решение проблем возникновения неприятного запаха в населённых пунктах Российской Федерации требует комплексного межведомственного подхода", — говорится в распространенном сообщении.

Сейчас в законодательстве отсутствует понятие запаха и не регламентируются такие критерии, как его наличие и интенсивность в воздухе, а также оценки наличия запаха. В результате выходит так, что в рамках правового поля отреагировать на жалобы в случае зловония можно лишь тогда, когда неприятные запахи сопровождаются нарушением установленных санитарно-гигиенических нормативов, отмечают в пресс-службе ЗакСа.

Как отметил в своем Telegram-канале член комиссии Андрей Рябоконь, обращение было составлено после того, как Парламентская ассоциация Северо-Запада России получила ответ на свой запрос в Минприроды. В представленном письме ведомство рекомендовало рассматривать вопрос запахов "на площадке Роспотребнадзора", поведал депутат.

Неприятные запахи нередко тревожат петербуржцев. Так, например, в начале января горожане жаловались на зловоние в Центральном и Фрунзенском районах. В тот раз Рябоконь обращался в Роспотребнадзор и комитет по природопользованию с просьбами организовать проверки. В марте жалобы на запах канализации в Тельмановском городском поселении не остались без внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания