Матвиенко призвала разобраться с "разгуляевом" частных перевозчиков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала усилить государственный контроль в сфере частных перевозок, сообщила 27 марта "Парламентская газета". Такое предложение сенатор озвучила по итогам "правительственного часа" с участием министра транспорта России Романа Старовойта на пленарном заседании палаты парламента.

Матвиенко заявила, что жители регионов жалуются на состояние общественного транспорта и его график работы. По ее словам, Минтранс должно оказывать поддержку регионам в регулировании этой сферы, несмотря на то, что она находится в ведении субъектов. В частности, председатель Совфеда предложила "призвать к ответу" частных перевозчиков.

"Главное, сейчас посмотреть и призвать к ответу частных перевозчиков. Просто такое разгуляево, как будто они не знают наших законов или не хотят по ним жить. <...> Я за то, чтобы частный сектор участвовал, но надо сформулировать жесткие условия. А люди с мест жалуются на частников: водители хамят, валидаторы выходят из строя, не хотят прозрачной системы оплаты", - прокомментировала состояние сферы частных перевозок Матвиенко.

Особое внимание сенатор уделила случаям, когда "частники" высаживают детей и подростков из общественного транспорта, несмотря на то, что это запрещено законом.

"До сих пор школьника кто-то имеет право высадить из автобуса — это что такое? Что, частные переводчики — это у нас государство в государстве? Мы должны наладить здесь более эффективную систему контроля за действием льгот на транспорте для семей с детьми", - заявила Матвиенко.

Отметим, что ситуации с высаживанием несовершеннолетних из общественного транспорта случаются не только в сфере частных перевозок. В конце октября 2023 года в Петербурге контролер высадил из автобуса 13-летнюю школьницу возле лесополосы. Школьница не смогла оплатить проезд, так как у нее с собой были только наличные деньги. В результате контролера оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка использования автобуса (ч. 2 ст. 11.33 КоАП РФ). Позднее "Организатор перевозок" попытался обжаловать решение прокуратуры.

В конце февраля 2025 года 10-летняя девочка сообщила родителям, что кондуктор якобы высадила ее из автобуса из-за того, что она не смогла оплатить проезд, в результате чего ей пришлось идти до школы пешком, несмотря на холодную погоду. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее школьница созналась, что выдумала историю.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру