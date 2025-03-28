Зампредом комитета по инвестициям стал Валерий Фрунзе

Начиная с 25 марта должность заместителя председателя комитета по инвестициям занимает Валерий Фрунзе, стало известно ЗАКС.Ру. Предыдущие четыре года чиновник провел на аналогичном посту в комитете по физической культуре и спорту.

Согласно представленной на сайте комитета биографии чиновника, он родился в 1990 году в Кишиневе. В 2021 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Обеспечение качества контрольной деятельности в сфере закупок", имеет степень кандидата экономических наук.

На госслужбе Фрунзе состоит с 2012 года. Сперва он работал в петербургском управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, позже занимал должности в комитете государственного финансового контроля и в региональном управлении Федерального казначейства. С 2019 по 2021 год был советником вице-губернатора, позже перешел на должность зампреда комитета по физической культуре.

Также 28 марта стало известно о назначении первого зампреда комитета по молодежной политике Романа Волковского на должность врио главы комитета. К исполнению обязанностей он приступит в понедельник, 31 марта. Предыдущий глава комитета Богдан Заставный перешел на должность врио главы Приморского района. О смерти Алексея Никонорова, руководившего районом ранее, стало известно 22 марта.

Андрей Казарлыга, фото: сайт комитета по инвестициям