Беглов и Бельский напомнили о Дне партизанской славы в Петербурге

День партизанской славы отмечается в Петербурге 29 марта, в связи с этим с обращениями к горожанам выступили губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. В своих посланиях они выразили благодарность партизанам и подпольщикам, сражавшимся на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны.

"Вклад партизан в победу под Ленинградом был огромен. Наши бойцы за линией фронта разрушали транспортные коммуникации врага, добывали ценнейшую информацию, сражались с оккупантами и днем, и ночью", — говорится в обращении Беглова, распространенном пресс-службой Смольного.

Губернатор напомнил об инициативе, касающейся включения Дня окончания Ленинградской битвы в перечень Дней воинской славы России. Соответствующее предложение президента Владимира Путина Госдума приняла сразу в трех чтениях 19 марта. Также глава города напомнил об установке закладного камня на Пулковских высотах, где планируется воздвигнуть монумент в честь героев Ленинградской битвы. В минувшем январе Беглов представил проект мемориала президенту.

В свою очередь, Бельский напомнил в своем Telegram-канале о том, что в годы войны защищать страну вызвались представители самых разных групп населения. "Студенты, рабочие, интеллигенция – все поднялись на защиту Родины. Более 6 тысяч добровольцев Ленинградской армии народного ополчения пополнили отряды сопротивления", — написал он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру