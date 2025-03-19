Госдума утвердила День окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Законопроект о признании Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы был принят в Госдуме сразу в трех чтениях 19 марта, сообщил ТАСС. Его рассматривали в приоритетном порядке.

Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, инициатива была принята единогласно. Он подчеркнул, что Ленинградская битва была самой длительной в Великой Отечественной войне – она продлилась 1127 дней.

"Важно сохранить историю нашей страны, пресекая любые попытки переписать ее. Защитить память о тех, кто уже не может постоять за себя сам, — наших дедах и прадедах, которые самоотверженно сражались за Родину", - прокомментировал принятие закона Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом страны Владимиром Путиным 11 марта. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет значение Ленинградской битвы и увековечит подвиг защитников города.

Ленинградская битва длилась более трех лет – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она включила в себя оборонительные и наступательные операции советской армии, направленные на защиту Ленинграда и освобождение близлежащих территорий. В ее результате были освобождены Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия.

Напомним, что в Петербурге планируют возвести мемориальный комплекс, посвященный участникам Ленинградской битвы, на Пулковских высотах. В конце января губернатор города Александр Беглов представил проект мемориала президенту во время его визита в Северную столицу. Как отмечал Беглов в августе 2024 года, комплекс создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру