Ситов: Дата запуска производства Toyota в Шушарах неизвестна

В Смольном не располагают информацией о дате запуска производства на бывшем заводе Toyota, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью РБК. Также нет ясности в вопросе о том, будут ли собирать на мощностях предприятия автомобили Aurus либо же это будет техника иных марок.

"Есть разные видения этого проекта. Как только он будет сформирован и готов к открытию, мы будем об этом заявлять. Возможно, это будет Aurus, возможно, что-то другое", — завил Ситов изданию.

На просьбу оценить состояние автопрома в Петербурге чиновник заявил, что сейчас наблюдается "бурный рост автомобильного производства". Перезапуск производства налаживается, заводы постепенно наращивают темпы изготовления машин. На пиковые мощности, по его оценке, заводы выйдут в течение от одного до трех лет.

О планах собирать Aurus на бывшем заводе Toyota сообщал весной 2024 года бывший тогда главой Минпромторга Денис Мантуров. Позже, уже осенью, стало известно, что производство не запустят до конца года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру