Ситов: Дата запуска производства Toyota в Шушарах неизвестна

В Смольном не располагают информацией о дате запуска производства на бывшем заводе Toyota, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью РБК. Также нет ясности в вопросе о том, будут ли собирать на мощностях предприятия автомобили Aurus либо же это будет техника иных марок.
"Есть разные видения этого проекта. Как только он будет сформирован и готов к открытию, мы будем об этом заявлять. Возможно, это будет Aurus, возможно, что-то другое", — завил Ситов изданию.
На просьбу оценить состояние автопрома в Петербурге чиновник заявил, что сейчас наблюдается "бурный рост автомобильного производства". Перезапуск производства налаживается, заводы постепенно наращивают темпы изготовления машин. На пиковые мощности, по его оценке, заводы выйдут в течение от одного до трех лет.
О планах собирать Aurus на бывшем заводе Toyota сообщал весной 2024 года бывший тогда главой Минпромторга Денис Мантуров. Позже, уже осенью, стало известно, что производство не запустят до конца года.