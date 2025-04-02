Новый диализный центр открылся на базе Александровской больницы

В Александровской больнице начал функционировать новый диализный центр, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова 2 апреля. Раньше жителям Невского и Красногвардейского районов приходилось обращаться за медицинской помощью в медучреждения Фрунзенского и Калининского районов.

"Собственный диализный центр расширяет возможности больницы по спасению жизней. Его создание – часть масштабного проекта концентрации на базе крупных клиник всех видов медицинской помощи", – отметил Александр Беглов.

По его словам, открытие центра позволит повысить доступность и качество медицинских услуг для петербуржцев, что губернатор называет одним из приоритетов развития города.

Новый диализный центр войдет в программу российского и международного диализного туризма, а также в программу домашнего диализа. Всего в нем будут доступны 13 диализных мест, они будут работать в три смены. Также в центре расположены аппараты, позволяющие планово и экстренно обслуживать пациентов не только с изолированным поражением почек, но и тех, кому почечная терапия положена в связи с лечением других патологий.

Напомним, что в декабре 2022 года на базе Александровской больницы открыли первый городской сосудистый центр. Отметим, что согласно отчету об исполнении бюджета Петербурга за 2022 год, на его строительство были потрачены 4,9 млрд из 38 млрд рублей.

Анастасия Луценко, фото: unsplash