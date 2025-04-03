Бельский и Чечина приняли участие в акции памяти жертв теракта в метро

На станции метро "Технологический институт" состоялась акции в память о погибших в теракте в петербургском метро в 2017 году, сообщила пресс-служба Смольного 3 апреля. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации "Надо жить", созданной пострадавшими в этой трагедии.

"День теракта в метрополитене стал для Петербурга не только испытанием, но и моментом осознания того, что вместе мы можем справиться с бедой. Хочу поблагодарить всех, кто оказывал помощь: сотрудников метрополитена, врачей, спасателей, машиниста поезда, неравнодушных петербуржцев", - заявила вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина во время акции.

Помимо Чечиной, почтить память погибших в теракте также пришли председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский, главы комитета по социальной политике и комтранса Елена Фридрикова и Валентин Енокаев, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, родственники погибших и другие петербуржцы. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной табличке, установленной в вестибюле станции "Технологический институт".

"При трагедии в метро мы потеряли петербуржцев и гостей нашего города, людей разных национальностей и вероисповеданий. Террористы не выбирают своих жертв, их цель — сеять страх и разобщение. Мы помним, что террористы не должны разъединять нас, и в борьбе с этим злом мы можем только объединяться", - отметил Енокаев.

Утром 3 апреля цветы к мемориалу в вестибюле станции "Технологический институт" и у ее входа в память о погибших возложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Он унес жизни 15 человек, еще 103 получили травмы. Мемориальную табличку в память о жертвах теракта открыли в зале станции метро "Технологический институт" в третью годовщину трагедии 3 апреля 2020 года.

В декабре 2019 года Военный суд вынес приговор 11 обвиняемым в совершении теракта. 10 участников подрыва поезда получили от 19 до 28 лет колонии, организатор преступления был приговорен к пожизненному сроку.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного