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Новости 16:19

Депутаты ЗакСа хотят улучшить закон о благоустройстве вместе с экспертами

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят улучшить закон о благоустройстве вместе с экспертами

Лидеры фракция Законодательного собрания Петербурга подготовили проект постановления о создании рабочей группы по совершенствованию норм благоустройства. Документ опубликован на сайте парламента. 

В материалах к проекту депутаты отметили, что сейчас в законе о благоустройстве нет норм по непосредственному участию граждан и негосударственных организаций в мероприятиях по благоустройству. Хотя это является важным аспектом, уверены лидеры фракций:

"Вместе с тем участие граждан, их объединений и иных частных лиц в благоустройстве является важным аспектом достижения одной из национальных целей развития Российской Федерации "комфортная и безопасная среда для жизни". Создание условий такого участия требует также устранения избыточных административных ограничений в процессе благоустройства".

В рабочую группу предлагают включить депутатов из всех фракций. От "Единой России" Валерия Гарнеца, Алексея Макарова, Александра Ходоска, Алексея Цивилёва, Дениса Четырбока и Николая Бондаренко. Последнего рекомендуют в координаторы группы. От "Справедливой России - За правду" предлагают включить Марину Шишкину и Михаила Амосова, от КПРФ Дмитрия Дмитриева, от ЛДПР Павла Иткина, от "Новых людей" Ольгу Герасину.

Также парламентарии предлагают губернатору Петербурга направить в рабочую группу представителей комитета по благоустройству, жилищного комитета и других ведомств. Помимо этого, депутаты хотят привлечь к участию экспертов и представителей негосударственных организаций. 

Ранее администрация Петербурга подготовила проект постановления о расширении перечня зеленых зон, которые защищены от застройки. В список хотят включить 145 новых объектов.

Фото: ЗАКС.Ру


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