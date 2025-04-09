Депутаты привлекут петербургских омбудсменов к молодежной политике

Законодательное собрание Петербурга 9 апреля в первом чтении одобрило инициативу, согласно которой городские уполномоченные по правам человека и правам ребенка будут участвовать в реализации молодежной политики в рамках своих полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С момента внесения документа в Заксобрание прошло более трех месяцев.

Депутаты намерены внести поправки в городские законы "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге" и "Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге", уточнив, что в полномочия омбудсменов будет входить деятельность по взаимодействию с молодежью, а именно "участие в реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге в пределах своих полномочий".

О планах депутатов расширить полномочия омбудсменов ЗАКС.Ру рассказывал еще в конце января 2025 года. Отметим, недавно уполномоченные по правам человека Светлана Агапитова и по правам ребенка Анна Митянина выступили в Заксобрании с докладами о своей деятельности за 2024 год.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру