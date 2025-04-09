Суд вернул составленный на блокадницу Васильеву протокол о дискредитации армии

Куйбышевский районный суд вернул правоохранителям протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), составленный в отношении жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Васильевой, сообщила 9 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Основанием для вынесения определения послужили выявленные в документе недостатки.

"Суд, ознакомившись с поступившими материалами, вернул их для устранения недостатков препятствующих рассмотрению", — рассказали в судебной пресс-службе.

Согласно составленному протоколу, днем 24 февраля Васильева провела пикет у Большого Гостиного двора, в ходе которого "осуществила демонстрирование окружающим листа бумаги с определенной надписью". Подобный поступок сочли дискредитирующим российскую армию. Отметим, что в тот день полиция не стала задерживать пикетчицу.

Ранее стало известно о поступлении в суд дела в отношении Васильевой. На составление протокола ее вызывали в полицию в минувшем марте.

Сама Васильева известна благодаря своей активной жизненной позиции. В 2024 году она пыталась участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженки, однако не смогла собрать достаточное для этого количество подписей в свою поддержку.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру