Кадры: Заседание ЗакСа 9 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуНа заседании Законодательного собрания Петербурга 9 апреля депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Калугина, а также проголосовали за присвоение звания почетного мецената строительной компании ЛСР и производителю молочной продукции "Империал". Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Андрей Алескеров, Ольга Герасина и Павел Иткин
Депутаты Анастасия Мельникова, Ольга Герасина и Антон Рудаков.
Депутаты Николай Бондаренко и Денис Четырбок (и материалы к заседанию)
Депутаты Борис Зверев, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков
Депутаты Наталия Астахова и Марина Шишкина
Депутат Юрий Гладунов сопровождает коллегу Марину Шишкину
Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Елена Рахова
Депутаты Ольга Герасина и Вера Сергеева
Депутат Анастасия Мельникова о чем-то просит Дениса Четырбока
Депутаты из фракции "Единая Россия": Юрий Авдеев (выглядывает), Андрей Горшечников, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Анастасия Мельникова
Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников
Депутат Михаил Амосов показывает депутата Любовь Менделееву
Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко (справа)
Депутаты Михаил Амосов и Вера Сергеева
Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич, Константин Чебыкин и Александр Кущак
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко
Депутат Андрей Рябоконь во время доклада о своей инициативе по размещению размера наценки на ценниках
Депутат Александр Рассудов и бизнес-омбудсмен Валерий Калугин
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин во время отчета о своей работе
Фотографии с предыдущего заседания Законодательного собрания Петербурга 2 апреля смотрите в материале ЗАКС.Ру.