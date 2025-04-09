Кадры: Заседание ЗакСа 9 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуНа заседании Законодательного собрания Петербурга 9 апреля депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Калугина, а также проголосовали за присвоение звания почетного мецената строительной компании ЛСР и производителю молочной продукции "Империал". Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Андрей Алескеров, Ольга Герасина и Павел Иткин

Депутаты Анастасия Мельникова, Ольга Герасина и Антон Рудаков.

Депутаты Николай Бондаренко и Денис Четырбок (и материалы к заседанию)

Депутаты Борис Зверев, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков

Депутаты Наталия Астахова и Марина Шишкина

Депутат Юрий Гладунов сопровождает коллегу Марину Шишкину

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Елена Рахова

Депутаты Ольга Герасина и Вера Сергеева

Депутат Анастасия Мельникова о чем-то просит Дениса Четырбока

Депутаты из фракции "Единая Россия": Юрий Авдеев (выглядывает), Андрей Горшечников, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Анастасия Мельникова

Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников

Депутат Михаил Амосов показывает депутата Любовь Менделееву

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко (справа)

Депутаты Михаил Амосов и Вера Сергеева

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич, Константин Чебыкин и Александр Кущак

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Депутат Андрей Рябоконь во время доклада о своей инициативе по размещению размера наценки на ценниках

Депутат Александр Рассудов и бизнес-омбудсмен Валерий Калугин

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин во время отчета о своей работе

Фотографии с предыдущего заседания Законодательного собрания Петербурга 2 апреля смотрите в материале ЗАКС.Ру.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру