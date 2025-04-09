ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 16:14

Кадры: Заседание ЗакСа 9 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуНа заседании Законодательного собрания Петербурга 9 апреля депутаты заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Калугина, а также проголосовали за присвоение звания почетного мецената строительной компании ЛСР и производителю молочной продукции "Империал". Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_9313.JPG (317 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Ольга Герасина и Павел Иткин

IMG_9325.JPG (342 KB)

Депутаты Анастасия Мельникова, Ольга Герасина и Антон Рудаков.

IMG_9337.JPG (317 KB)

Депутаты Николай Бондаренко и Денис Четырбок (и материалы к заседанию)

IMG_9343.JPG (316 KB)

Депутаты Борис Зверев, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков

IMG_9349.JPG (271 KB)

Депутаты Наталия Астахова и Марина Шишкина

IMG_9354.JPG (305 KB)

Депутат Юрий Гладунов сопровождает коллегу Марину Шишкину

IMG_9355.JPG (332 KB)

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Елена Рахова

IMG_9357.JPG (277 KB)

Депутаты Ольга Герасина и Вера Сергеева

IMG_9362.JPG (285 KB)

Депутат Анастасия Мельникова о чем-то просит Дениса Четырбока

IMG_9376.JPG (325 KB)

Депутаты из фракции "Единая Россия": Юрий Авдеев (выглядывает), Андрей Горшечников, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Анастасия Мельникова

IMG_9380.JPG (254 KB)

Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников

IMG_9401.JPG (324 KB)

Депутат Михаил Амосов показывает депутата Любовь Менделееву

IMG_9405.JPG (289 KB)

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко (справа)

IMG_9414.JPG (288 KB)

Депутаты Михаил Амосов и Вера Сергеева

IMG_9417.JPG (326 KB)

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич, Константин Чебыкин  и Александр Кущак

IMG_9436.JPG (315 KB)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

IMG_9444.JPG (245 KB)

Депутат Андрей Рябоконь во время доклада о своей инициативе по размещению размера наценки на ценниках

IMG_9450.JPG (307 KB)

Депутат Александр Рассудов и бизнес-омбудсмен Валерий Калугин

IMG_9474 (2).JPG (268 KB)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин во время отчета о своей работе

Фотографии с предыдущего заседания Законодательного собрания Петербурга 2 апреля смотрите в материале ЗАКС.Ру.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Алескеров Андрей Энверович  
Амосов Михаил Иванович
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Гладунов Юрий Николаевич 
Горшечников Андрей Алексеевич 
Зверев Борис Александрович 
Иткин Павел Михайлович 
Калугин Валерий Валентинович
Кущак Александр Иванович 
Малькевич Александр Александрович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Менделеева Любовь Юрьевна 
Рассудов Александр Николаевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Ржаненков Александр Николаевич 
Рудаков Антон Юрьевич 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Сухенко Константин Эдуардович
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна




Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑


Главное ↓ 
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 9 апреля
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 2 апреля
МуниципалМО №15 могут переименовать
Статьи"Довольно трудный" год: Агапитова отчиталась о работе перед ЗакСом

О редакции Реклама