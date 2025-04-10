БКЗ "Октябрьский" остался без статуса объекта культурного наследия

Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал во включении в реестр объектов культурного наследия БКЗ "Октябрьский" и Некрасовскому (Мальцевскому) рынку. Соответствующие проекты распоряжений появились на сайте Смольного 9 апреля.

Заявление на включение "Октябрьского" в реестр объектов культурного наследия поступило в КГИОП 14 января этого года, а заявление на включение рынка – 20 декабря прошлого года. В соответствии с опубликованными проектами распоряжений комитет не обнаружил историко-культурной ценности в зданиях БКЗ и Мальцевского рынка. Объекты также исключат из списка обладающих признаками объектов культурного наследия.

Большой концертный зал "Октябрьский" был открыт в 1967 году к 50-летию революции. Зал вмещает в себя более 3,7 тысячи зрителей. Изначально здание планировалось использовать по аналогии с Кремлевским дворцом в Москве для проведения торжественных мероприятий, заседаний и кинопоказов. Отметим, что в мае 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов воспользовался зданием в соответствии с его первоначальной задумкой и выступил в нем с отчетом о своей деятельности за весь губернаторской срок. Это был первый раз в истории петербургского Заксобрания, когда его пленарное заседание состоялось за пределами Мариинского дворца.

Здание Мальцевского рынка, которое также отказались признать объектом культурного наследия, было открыто в 1960 году. Сам рынок появился на улице Некрасова еще в 1914 году, однако к 1950-м годам старое здание обветшало, так что торговую площадь закрыли на реконструкцию с 1954 по 1960 год. До начала перестройки площадка являлась центром по продаже сельхозпродукции колхозов и совхозов Ленобласти, а с середины 1980-х годов в стенах здания "поселились" первые предприниматели и частные торговцы.

Ранее Мальцевский рынок оказывался в центре судебных споров по вопросу собственности. В 2017 году Смольный расторг договор с арендатором рынка компанией "Аврора-Инвест". В ответ фирма обратилась в Арбитражный суд, оспаривая решение комитета имущественных отношений в расторжении договора и отказе в праве преимущественного выкупа объекта. Тяжба закончилась лишь в 2022 году, по решению суда "Аврора-Инвест" выкупила у города два здания рынка за 306 млн рублей в рассрочку, однако чиновники не стали регистрировать право собственности за компанией. В итоге компания обратилась в суд с новым иском, на этот раз требуя оформления перехода прав собственности на недвижимость. В 2023 году Арбитражный суд вновь занял сторону компании, обязав КИО предоставить ей это право.

Анастасия Луценко, фото: сайт Заксобрания Петербурга