Надежда Тихонова вновь возглавила петербургское отделение СРЗП

Председателем совета петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" была переизбрана Надежда Тихонова, сообщила 10 апреля пресс-служба партии. Решение было принято единогласно.

Выборы нового главы состоялись во время 23-й конференции регионального отделения СРЗП в Петербурге. Для избранной Надежды Васильевой это будет второй срок руководства объединением. В прошлый раз ее избрали председателем петербургского отделения в марте 2023 года. Тогда она сменила на этом посту Марину Шишкину, возглавлявшую объединение с 2017 года.

Надежда Тихонова являлась депутатом Петербургского Заксобрания шестого созыва, где также была заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия". В 2019 году выдвигалась на пост губернатора города, однако проиграла на выборах Александру Беглову. Она смогла набрать 16,8% голосов. В 2021 году пыталась избраться в Госдуму по 212-му округу, однако победу на этой территории одержал единоросс Александр Тетердинко.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру