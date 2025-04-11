Экс-глава комитета по печати Серезлеев проходит лечение после ранения на СВО

Бывший глава петербургского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев проходит лечение после полученного на СВО ранения. Об этом он сообщил 11 апреля "Фонтанке.ру".

По словам Серезлеева, он получил серьезное ранение, "обороняя опорный пункт", в зоне СВО два месяца назад. Бывший чиновник рассказал изданию, что находится в стабильном состоянии, но продолжает проходить лечение в Петербурге.

Сергей Серезлеев ушел в отставку с поста председателя комитета по печати в марте 2019 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Серезлеев пришел в Смольный в 2004 году, до этого он с 1999 года работал в Налоговой полиции Петербурга. Дважды исполнял обязанности главы комитета по печати - с октября по декабрь 2011 года, а также с августа 2014 до назначения председателем ведомства.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что в зоне спецоперации был ранен действующий зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов. Есипов временно оставил свой пост в Смольном и отправился на СВО через некоторые время после начала частичной мобилизации в конце сентября 2022 года.

фото: сайт Смольного