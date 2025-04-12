СК заинтересовался падением части окна на голову девушки в Петроградском районе

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ст. 238 УК) после травмирования 21-летней петербурженки на Аптекарском проспекте в Петроградском районе. На нее упала часть окна. У пострадавшей травмирована голова, она госпитализирована.

"По данным следствия, 11 апреля в вечернее время на голову 21-летней девушки с жилого дома на Аптекарском проспекте упала металлическая балка. С травмой головы девушка доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - сообщили в Следственном комитете.

Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные действия для установления всех деталей происшествия. Также в СК устанавливают лиц, ответсвенных за содержания дома. Судя по указанному адресу, инцидент произошел в ЖК Skandi Klubb.

В управляющей компании сообщили журналистам телеканала "78", что знают про случившееся, однако не знают, откуда могла упасть часть окна - на фасаде повреждений нет.

Константин Леньков / Кадр из видео СК