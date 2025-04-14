Дегтярев: хоккейные матчи между Россией и США могут пройти в Петербурге

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что матчи между российскими и американскими хоккеистами, вероятнее всего, пройдут в Петербурге и Вашингтоне, сообщил 14 апреля ТАСС. Соответствующее заявление министр сделал в мастерской управления "Сенеж" в рамках образовательной программы "Мастерская управления событиями".

"Матчи возможны. Идут непубличные переговоры в публичной сфере. Будут играть сборные России и США из игроков НХЛ и КХЛ. Логика здесь будет — две сборные с двумя флагами. Серия пройдет в Санкт-Петербурге и, скорее всего, в Вашингтоне", - цитирует издание Дегтярева.

По его словам, на данный момент сложности в организации связаны с согласованием календаря. Дегтярев также подчеркнул, что НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями, в связи с чем также возникают страховые, финансовые и правовые вопросы.

Кроме того, у министра спросили о возможности участия в подобном мероприятии хоккеиста Александра Овечкина, ранее установившего рекорд по количеству забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. По мнению Дегтярева, такая возможность есть. Сам хоккеист заявлял "Спорт-экспрессу", что был бы не против поучаствовать в таком матче.

Напомним, что идею о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, высказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом 18 марта. На следующий день спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский заявил, что Петербург будет претендовать на проведение такого матча на "СКА Арене".

Анастасия Луценко, фото: unsplash