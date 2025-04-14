Песков подтвердил проведение прямой линии с Путиным в 2025 году

В Кремле планируют проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 апреля.

"Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное - это то, что нужно людям", - цитирует издание ответ Пескова.

Прямая линия с Путиным с 2001 года состоялась 18 раз. Еще три раза она проходила в объединенном с большой пресс-конференцией формате. По правилам проведения прямой линии, задать вопрос президенту может любой желающий. Направить их можно за несколько недель до мероприятия.

В 2024 году прямая линия с президентом состоялась 19 декабря. Она длилась 4,5 часа, за это время Путин ответил на несколько десятков вопросов. Большая часть мероприятия была посвящена спецоперации. Также поднимались вопросы экономики, демографии, миграции и замедления YouTube.

Свои прямые линии проводит и Смольный. Так, за неделю до прямой линии с президентом, на вопросы петербуржцев отвечал губернатор города Александр Беглов. Также в подобных мероприятиях принимают участие и вице-губернаторы. Последняя прямая линия с представителем администрации губернатора состоялась 3 апреля, ее провел заместитель главы города по вопросам ЖКХ Евгений Разумишкин.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля