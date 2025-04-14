Вице-губернатор Чечина снова выступит на прямой линии правительства Петербурга

Новым героем прямой линии с членами правительства Петербурга станет вице-губернатор Наталья Чечина. Она будет отвечать на вопросы горожан в четверг, 17 апреля в эфире телеканала "Санкт-Петербург", сообщил в своих соцсетях губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Чечина в Смольном курирует работу комитета по молодежной политике, комитета по соцполитике, а также комитета территориального развития и управления социального питания. Вопросы для чиновницы будут собирать среди сообщений пользователей в социальных сетях и по телефону 8(812)246-79-49.

Отметим, это будет второе появление Чечиной на прямой линии. Она дебютировала в роли героя трансляции в конце октября 2024 года. Как вице-губернатор отвечала на вопросы - читайте в материале ЗАКС.Ру.

В начале апреля на связь с жителями из студии телеканала "Санкт-Петербург" выходил вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует в городе вопросы ЖКХ. Он рассказал, например, что коммунальщики стали использовать меньше песка, а также посоветовал жителям, недовольным своими управляющими компаниями, обращаться в суд.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру