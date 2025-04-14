В среду перед депутатами ЗакСа выступит вице-губернатор Кирилл Поляков

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга 16 апреля запланировано выступление вице-губернатора Кирилла Полякова в рамках правительственного часа, следует из повестки заседания парламента. Поляков примет участие в заседании Заксобрания в качестве докладчика впервые.

Выступление Полякова будет посвящено реализуемым мерам поддержки малого и среднего бизнеса в Петербурге в 2025 году. Поляков в Смольном координирует деятельность комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитета по транспорту. Он занимает пост вице-губернатора с лета 2022 года.

Ранее в Законодательном собрании прошли отчеты городских омбудсменов. Свои доклады представили уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина и бизнес-омбудсмен Валерий Калугин. Также в скором времени депутаты намерены пригласить на заседание главу Петростата Александра Кукушкина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру