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Новости 14 апреля, 18:02

В среду перед депутатами ЗакСа выступит вице-губернатор Кирилл Поляков

фото ЗакС политика В среду перед депутатами ЗакСа выступит вице-губернатор Кирилл Поляков

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга 16 апреля запланировано выступление вице-губернатора Кирилла Полякова в рамках правительственного часа, следует из повестки заседания парламента. Поляков примет участие в заседании Заксобрания в качестве докладчика впервые. 

Выступление Полякова будет посвящено реализуемым мерам поддержки малого и среднего бизнеса в Петербурге в 2025 году. Поляков в Смольном координирует деятельность комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитета по транспорту. Он занимает пост вице-губернатора с лета 2022 года. 

Ранее в Законодательном собрании прошли отчеты городских омбудсменов. Свои доклады представили уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина и бизнес-омбудсмен Валерий Калугин. Также в скором времени депутаты намерены пригласить на заседание главу Петростата Александра Кукушкина. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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