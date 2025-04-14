Крупник предложил продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник направил обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, где изложил меры по борьбе с продажей энергетиков среди несовершеннолетних, сообщил 14 апреля RT. Они включают отдельную продажу и запрет рекламы таких напитков с участием детей.

"В открытом доступе находится множество медицинских исследований, однозначно доказывающих вред, который они несут детям и даже взрослым. Несмотря на уже принятые меры по борьбе со свободной продажей энергетиков, логичным шагом представляется дальнейшее ограничение их свободного доступа", — прокомментировал инициативу Крупник.

Как отметил депутат в своем Telegram-канале, под влиянием маркетинга молодые люди начинают покупать вредную для организма продукцию, в частности, энергетики. По его мнению, подобные напитки занимают самые видовые и продаваемые места на полках магазинов.

В связи с этим Крупник предлагает продавать энергетики отдельно от других безалкогольных напитков. По его мнению, это подчеркнет их потенциальную опасность для здоровья. Еще одна предложенная депутатом мера по борьбе с ростом популярности энергетиков включает в себя запрет на использование в рекламе детей и детских образов на детских виртуальных ресурсах и площадках.

Напомним, что в Петербурге продажа энергетиков детям запрещена с 2019 года. Аналогичный закон на федеральном уровне был принят летом 2024 года, он вступил в силу с марта 2025 года. В марте 2025 года в Госдуме также начали обсуждать законопроект, предусматривающий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Для физлиц он будет в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

В декабре 2024 года в петербургский ЗакС был внесен законопроект, запрещающий продажу энергетиков в учреждениях образования, медучреждениях, также в местах организации отдыха и оздоровления детей и спортивных учреждениях. За нарушение запрета предполагается введение штрафа в размере до 5 тысяч рублей для физлиц, до 20 тысяч рублей – для должностных и до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру