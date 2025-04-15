Поперечному* отменили штраф за дискредитацию армии

Московский городской суд отменил вынесенное решение о взыскании штрафа, а также прекратил рассмотрение административного дела о дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) в отношении комика Данилы Поперечного*, сообщил 15 апреля ТАСС. Суд не нашел состав правонарушения.

"Суд постановил отменить постановление [суда первой инстанции], а дело прекратить", - цитирует пресс-службу Мосгорсуда ТАСС.

В ноябре 2024 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал комика на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Его обвиняли в распространении видеороликов, содержащих негативную оценку деятельности ВС РФ, в запрещенной в России социальной сети.

До этого, в июне 2024 года, Минюст внес Поперечного* в реестр иноагентов. В качестве основания ведомство указало высказывания против СВО.

Напомним, что 27 марта стало известно, что МВД России убрало из базы розыска карточку политолога Екатерины Шульман**. Впервые карточку в базе заметили 25 марта.

*Минюст внес Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру