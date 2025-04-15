Коммунальщики нашли на помойке выброшенного питомца в клетке

Сотрудники перевозчика бытовых отходов "Первый Спецтранс" обнаружили выброшенного на улицу домашнего грызуна, сообщила пресс-служба компании 15 апреля. Животное было оставлено на помойке вместе с клеткой. На опубликованном компанией видео заметно, что к брошенному грызуну присматривался кот.

"Вынесли на помойку со всеми вещами. Мимо чужой боли сложно пройти, а на мусоровозе проехать - просто невозможно. Если вы любите хвостатых и готовы забрать грызуна, дайте, пожалуйста, знать. Водитель заберёт клетку и передаст диспетчеру, а мы передадим ее вам", - говорится в публикации "Первого Спецтранса".

Как уточнили в комментариях, клетка с грызуном была обнаружена у дома 169 корпус 1 по проспекту Ветеранов. Водитель мусоровоза забрал питомца с собой. Позже грызун был передан в Фонд помощи брошенным крысам.

Отметим, что проблема выброшенных на улицу домашних животных последнее время поднимается законодателями на разных уровнях. В начале февраля 2025 года ЗАКС.Ру писал, что депутаты Заксобрания Петербурга предложили создать единый реестр домашних животных. По мнению автора инициативы депутата Алексея Макарова ("Единая Россия"), такой механизм позволит упростить поиск животного в случае его потери, а также сократить число бездомных животных.

При этом лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов засомневался в целесообразности такого предложения. В частности, сомнения вызвало то, какие именно животные будут включаться в единый реестр. В ответ Макаров заявил, что на домашних хомяков, черепах и аквариумных рыбок регистрация не распространится. Подразумевается ли включение в реестр крыс - пока неизвестно.

Решение о направлении законопроекта на рассмотрение в Госдуму было принято на заседании ЗакСа 26 марта. Согласно тексту проекта, перечень видов животных для включения в реестр должно будет утвердить правительство.

В Госдуме также работают над мерами борьбы с безответственными владельцами животных. В апреле депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штраф для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, в 10 раз – до 30 тысяч рублей.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале "Первого Спецтранса"