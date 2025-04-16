Сенатор Шейкин предложил ввести страхование личных самокатов

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Артём Шейкин предложил распространить обязательное страхование средств индивидуальной мобильности не только на арендованные, но и на частные самокаты. Об этом сообщила "Парламентская газета" 16 апреля.

Сенатор считает, что страхование СИМ – насущная необходимость в условиях большого города с активным дорожным движением. Мера, по его мнению, будет способствовать повышению общей культуры управления самокатами, снизит число конфликтов между участниками дорожного движения, а также сделает городскую среду более предсказуемой.

"С точки зрения безопасности — не так важно, откуда у пользователя средство индивидуальной мобильности (СИМ): из проката или личной собственности. Важно, как он передвигается, насколько бережно относится к себе и окружающим и готов ли нести ответственность за возможный ущерб", — написал сенатор.

Предложение звучит уже не в первый раз: ещё в 2022 году комитет Совета Федерации рекомендовал МВД проработать вопрос обязательного страхования СИМ совместно с иными федеральными органами власти и Российским союзом автостраховщиков, однако меры так и не были введены.

В Петербурге с 2021 года существует ежегодно обновляемое соглашение между комитетом по транспорту и операторами кикшеринга, которое предусматривает ряд ограничений для СИМ. Так, в городе есть 36 зон, где управление электросамокатами полностью запрещено, 175 локаций, где действует ограничение скорости до 15 км/ч, и семь локаций, где нельзя ездить быстрее 10 км/ч. Также действует запрет на парковку СИМ в четырех районах города — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Тем не менее, городские власти продолжают работать над системой регулирования передвижения СИМ. Так, в феврале Комтранс Петербурга предлагал ввести верификацию пользователей аренды через региональный портал "Госуслуги", учредить образовательную программу по правилам управления электросамокатами для студентов колледжей, создать ассоциацию операторов кикшеринга, которая могла бы контролировать парковки самокатов, вести реестр нарушителей ПДД и запустить горячую линию для жалоб на пользователей и сервисы аренды. Во время прямой линии 20 марта вице-губернатор Игорь Потапенко предложил присваивать самокатам регистрационный номер, чтобы упростить контроль за их передвижением с помощью камер.

Мария Сиверцева, фото ЗАКС.Ру