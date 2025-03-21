Первая прямая линия Потапенко: мигранты, самокаты, бикини

Фото: Игорь Потапенко / Telegram

Очередным героем прямой линии с вице-губернатором 20 марта стал Игорь Потапенко. Мероприятие состоялось в эфире телеканала "Санкт-Петербург", для чиновника оно стало первым в подобном формате. Говорил он о штрафах для собаководов, о миграции и кадровых проблемах полиции, а также о запрете бикини в фитнес-клубе.

О борьбе с самокатами и собаководами

В правительстве Петербурга Потапенко отвечает за работу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и комитета по межнациональным отношениям. Пост в Смольном он получил в ноябре 2024 года, до этого работал в системе ФСИН, где дослужился до главы управления по Петербургу и Ленобласти.

Формат прямой линии с вице-губернатором не предусматривает звонков в эфир. Вместо этого поступившие вопросы озвучивают ведущий и представительница Центра управления регионом. Первый вопрос касался ответственности собаководов, которые выгуливают питомцев без намордников и не убирают за ними.

Потапенко заявил, что речь здесь идет о личной ответственности владельцев собак перед соседями. В то же время комитет по законности совместно с районными администрациями реагирует на жалобы горожан и составляет протоколы за неправильный выгул собак, продолжил он. Всего в 2024 году комитет выявил более 500 таких правонарушений, размер штрафов по которым колеблется в пределах от одной до пяти тысяч рублей.

На вопросы об ужесточении требований к самокатам в городе Потапенко ответил, что власти города и правоохранители стремятся "минимизировать те проблемы, которые могут возникнуть у наших граждан". Он упомянул о существовании соглашения между правительством Петербурга и сервисами кикшеринга, в соответствии с которыми на использование средств индивидуальной мобильности налагается ряд ограничений. Также вице-губернатор коснулся предложений в сфере контроля за СИМ, которые сейчас обсуждаются.

— Хорошо бы, такой вариант сейчас прорабатывается на федеральном уровне, если бы эти самокаты имели регистрационный номер, — помечтал он.

В случае внедрения номеров стало бы проще следить за самокатами при помощи видеокамер, которых в городе насчитывается 103 тысячи штук, полагает Потапенко. При этом сейчас индивидуальные номера на СИМ могут самостоятельно устанавливать операторы кикшеринга. Также он поделился планами обустройства стоянок для СИМ в Петербурге.

Проблемы полиции и миграции

Прозвучал в эфире вопрос от петербурженки, которую тревожила проблема нехватки кадров в органах правопорядка. Потапенко сообщил, что сейчас некомплект в городской полиции составляет 23 %, в органах Росгвардии, МЧС и ФСИН не хватает от 15 % до 25 % сотрудников. В то же время он отметил, что вопрос нехватки кадров поднимался на коллегии МВД 5 марта, и президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы повышения зарплаты сотрудников и улучшения их социальной поддержки. Сейчас младшие чины полиции получают по 45-60 тысяч рублей в месяц, сообщил вице-губернатор.

Также петербуржцы интересовались у чиновника, когда наконец исчезнет торговля с лотков у метро и на Апраксином дворе. Потапенко признал существование проблемы и сообщил о периодическом проведении рейдов по противодействию незаконной торговле. Выявленные нарушители привлекаются к административной ответственности, при этом сумма штрафов для них не превышает пяти тысяч рублей, поведал он.

По итогам проведенных в прошлом году совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии проверочных мероприятий было составлено 2,3 тысячи протоколов о нарушении правил торговли и изъято более 28 тонн скоропортящейся продукции, продававшейся с нарушениями. "Более шести тысяч товаров, которые просрочены", — добавил спикер.

Поделился он и предварительными на тот момент итогами рейда в Апраксином дворе, сообщив о 33 новых россиянах, получивших повестки в военкомат. Уже на следующий день Потапенко подвел итоги мероприятия в своем Telegram-канале, сообщив о 31 демонтированном торговом павильоне и о привлечении более 200 человек за нелегальную торговлю.

Потапенко и вопрос о запрете бикини

Также в ходе прямой линии Потапенко рассказал об уменьшении на 60 % за год количества зарегистрированных мигрантов в Петербурге. Сейчас в городе насчитывается около 210 тысяч иностранцев. При этом, невзирая на уменьшение их количества, поступления от патентов на работу выросли в 2024 году с 6 млрд до 9 млрд рублей, сообщил он.

Рассказал Потапенко и о том, что власти Петербурга присматриваются к опыту других регионов в вопросе введения запретов на определенные профессии для мигрантов. В случае, если практика покажется полезной, можно будет ожидать введения в городе аналогичных мер, следовало из его слов. Также он уточнил, что с этого года в Петербурге возможно введение ответственности для работодателей за действия трудоустроенных ими мигрантов. Помимо этого, вице-губернатор пообещал уделить в текущем году внимание тому, чтобы занятость иностранцев соответствовала обозначенной в выданном трудовом патенте.

Кроме того, Потапенко озвучил сведения о количестве детей мигрантов в детских садах и школах Петербурга. Всего подобные учреждения посещает 21 тысяча несовершеннолетних иностранцев, из них шесть тысяч ходит в дошкольные учреждения, а 15 тысяч — в школы города.

Пришлось вице-губернатору отвечать на вопрос об отношении к тому, что в некоторых фитнес-клубах Петербурга якобы запретили плавать в бикини. Вице-губернатор заявил о необходимости перепроверить полученную информацию.

— Как я понял, здесь грань если уже не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений… — высказался он и присовокупил, что при получении сведений о фирме эта информация будет передана правоохранителям и в прокуратуру для разбирательства. В перспективе коммерсантам может грозить, в том числе, лишение лицензии, пригрозил Потапенко.

Андрей Казарлыга, фото: Игорь Потапенко / Telegram