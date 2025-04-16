Экс-глава комитета по печати Серезлеев подал заявку на "Время героев"

Бывший глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев, вернувшийся со службы в зоне СВО после ранения, планирует пройти обучение в программе "Время героев", сообщила 16 апреля "Фонтанка.ру".

По словам Серезлеева, заявку на участие в программе он подал еще в декабре 2024 года дистанционно. Вернувшись в Петербург в 2025 году, экс-чиновник связался с представителями "Времени героев".

"Я зашел на сайт, списался с ними, для тестирования ко мне приехал сотрудник в госпиталь, я прошел его успешно. Дальше будет обучение. Мне хочется быть полезным", - рассказал Серезлеев в интервью "Фонтанке.ру".

В беседе с изданием он также сообщил, что готов вернуться на работу в Смольный, если появится такая возможность.

Петербургский проект "Время героев", направленный на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных органах власти, был запущен в конце 2024 года после того, как президент России Владимир Путин поручил распространить действие федеральной программы на каждый субъект РФ. После первого набора более 90 участников начали обучение в Корпоративном университете администрации Петербурга. В начале апреля губернатор Александр Беглов объявил, что в городе запустят второй набор участников СВО на программу "Время героев".

Напомним, 11 апреля 2025 года СМИ сообщили, что Сергей Серезлеев проходит лечение в Петербурге после полученного на СВО ранения. В интервью "Фонтанке" экс-чиновник подробно рассказал об обстоятельствах, при которых получил тяжелую травму. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Серезлеев возглавлял с 2015 по 2019 год. До этого он в течение девяти лет работал в Смольном, а ранее служил в налоговой полиции.

фото: Лениздат.Ру