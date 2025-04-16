Обвиняемому в оправдании терроризма запретили выходить в интернет

Красносельский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения для Георгия Минасяна, обвиняемого в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов город 16 апреля. Ему запрещено общаться со свидетелями и другими участниками судопроизводства по делу, использовать средства связи и заходить в интернет, вести почтовую переписку и менять место жительства.

Комментарий, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, Минасян опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" в конце декабря 2023 года. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Минасян был задержан 16 апреля, по месту его проживания был проведен обыск. Тогда же ему было предъявлено обвинение. Задержанный вину признал. Запрет определенных действий для Минасяна, избранный судом, продлится в течение всего периода предварительного расследования до отмены или изменения меры пресечения.

Напомним, что в конце марта в Петербурге суд отправил под стражу петербуржца, также обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В начале апреля в Петербурге иностранец получил 3 года колонии за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он оставил в интернете комментарий, оправдывающий теракт в "Крокус Сити Холле".

Анастасия Луценко, фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга