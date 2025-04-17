Цивилев отчитался о 5 млн заработанных рублей в 2024 году

Доход депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева составил в 2024 году 5,15 млн рублей, отчитался он 17 апреля. Супруга парламентария заработала 3,48 млн рублей за тот же период, в эту сумму вошли и средства от продажи автомобиля.

Файл со сведениями о доходах и имуществе Цивилев приложил к посту в своем Telegram-канале. При этом он напомнил, что, в соответствии с законодательством, декларации депутатов публикуются в обезличенном виде. "Однако по собственному желанию закон не запрещает депутату декларацию обнародовать", — присовокупил он в посте.

Из опубликованных Цивилевым данных можно узнать, что он владеет квартирой площадью 58,8 квадратных метра, участком площадью 12,33 сотки и жилым домом площадью 131,5 "квадрата". В пользовании у депутата имеется еще одна квартира, площадь которых составляет 42 квадратных метра. Ездит депутат на автомобиле FAW Hongqi HS5.

Супруга депутата владеет машиной Chery Tiggo 8 Pro. В пользовании у нее, а также у двух несовершеннолетних детей, имеются упомянутые дом с землей, а заодно квартира площадью 64 "квадрата".

Годом ранее Цивилев также представил сведения об имуществе. Согласно документу, в 2023 году он заработал 4,65 млн рублей, а его жена — 2,12 млн рублей. Судя по новому отчету, за год парламентарий обзавелся машиной, а недвижимость у него осталась прежняя.

Ранее ЗакС опубликовал в обезличенной форме сведения о доходах депутатов в 2024 году. Самый богатый избранник отчитался о доходах в размере 224,9 млн рублей, что превысило треть от совокупных доходов парламентариев.

За день до Цивилева свой отчет представил депутат Михаил Амосов. Он задекларировал 5,96 млн рублей, основную часть суммы ему принесла деятельность в городском парламенте.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру