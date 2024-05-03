Цивилев опубликовал сведения о доходах за прошлый год

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев опубликовал 3 мая сведения о своих доходах за 2023 год. Файл с данными он приложил к посту в своем Telegram-канале.

"По собственному желанию закон не запрещает депутату декларацию обнародовать. Публикую ее здесь", — присовокупил к документу парламентарий.

Согласно представленной Цивилевым информации, в прошлом году его общий доход составил 4,65 миллиона рублей. За то же время его супруга заработала 2,12 миллиона рублей.

В своей собственности парламентарий указал квартиру площадью 58,8 квадратных метра, а также участок площадью 12,33 сотки и жилой дом площадью 131,5 квадратных метра. Также в пользовании у Цивилева имеется квартира площадью 42 квадратных метра.

Что касается жены и двух несовершеннолетних детей, то в их пользовании Цивилев указал квартиру площадью 64 "квадрата", а вместе с ними уже упоминавшиеся жилой дом и земельный участок. Также депутат указал на наличие у супруги автомобиля Chery Tiggo 8 Pro.

Ранее о своих доходах отчитались члены фракции "Яблоко", а также спикер ЗакСа Александр Бельский и глава фракции СРЗП Марина Шишкина. Обезличенный отчет о доходах депутатов появился на сайте Заксобрания в конце апреля.

Фото: ЗАКС.Ру