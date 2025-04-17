Четырбок отчитался о доходах в размере 5,5 млн рублей за 2024 год

Доходы главы бюджетно-финансового комитета Заксобрания Дениса Четырбока составили в 2024 году 5,47 млн рублей, сообщил 17 апреля депутат в своем Telegram-канале. Это на 815,9 тысячи рублей больше, чем было в 2023 году.

Как уточнил депутат в опубликованном посте, итоговая сумма сложилась от зарплаты по основному месту работы в ЗакСе и от доходов от преподавательской деятельности. "И да, депутат под номером 11 — это не я)", — добавил Четырбок, намекая на неизвестного коллегу с годовым заработком в размере 224,9 млн рублей. Сумма стала известна после публикации городским парламентом обезличенного отчета о доходах депутатов.

В собственности у Четырбока находятся два земельных участка примерной площадью 9 и 9,5 соток, а также дом площадью 59,1 квадратных метра. Также в пользовании у него имеется квартира площадью 80,6 "квадрата".

Доход супруги Четырбока составил в 2024 году 4,26 млн рублей. Она владеет тремя земельными участками площадью 35, 13, и 6,5 соток соответственно. Также ей принадлежит жилой дом площадью 204,7 "квадрата" и две квартиры площадью 132,5 и 64,7 "квадрата". В отчете также указан несовершеннолетний ребенок, он пользуется принадлежащими жене депутата квартирами.

По сравнению с предыдущим годом перечень имущества Четырбока остался прежним. Тогда он также владел теми же двумя земельными участками и жилым домом. Новыми в документе стали строчки, касающиеся жены и ребенка, что связано с изменением семейного положения парламентария. В августе 2024 года стало известно о его браке, заключенном с начальницей управления внешних связей ЗакСа Наргис Ахадовой.

Ранее о своих доходах в 2024 году отчитались депутаты Михаил Амосов, Алексей Цивилев и спикер ЗакСа Александр Бельский. Согласно законодательству, декларации о доходах парламентариев публикуются в обезличенной форме, однако при желании они могут самостоятельно отчитаться перед избирателями.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру