Цивилев обратился в Управление ветеринарии из-за нападения собаки на ребенка

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев направил обращение в Управление ветеринарии с просьбой провести межведомственное совещание по вопросу разработки мер по профилактике нападения собак на людей, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. Причиной обращения стал произошедший 15 апреля в Петербурге инцидент, в результате которого от укусов собаки пострадали ребенок и пожилая женщина.

"В связи с последними случаями нападения собак на людей в Санкт-Петербурге (в том числе недавним инцидентом в Кировском районе, где пьяный хозяин не справился с агрессивной собакой, напавшей на ребенка и пожилую женщину), прошу вас инициировать межведомственное совещание для разработки комплексных мер по профилактике подобных случаев", - говорится в документе.

Цивилев также сам предлагает несколько возможных мер борьбы с подобными случаями. Депутат просит рассмотреть возможность введения механизма временного или полного изъятия животных у тех владельцев, которые занимаются их выгулом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Изъятых животных, по задумке Цивилева, стоит содержать в специализированных учреждениях, где будет проводиться коррекция их поведения, а также поиск новых владельцев.

Еще одно предложение парламентария состоит в создании "горячей линии" для возможности экстренно сообщить о нарушении правил выгула и агрессивном поведении собак. Наконец, Цивилев предлагает использовать интеллектуальные камеры видеонаблюдения для отслеживания соблюдений правил выгула, поиска животных с агрессивным поведением и выявления стай бездомных собак.

Напомним, что упомянутый Цивилевым инцидент произошел 15 апреля на улице Лени Голикова. В тот день в полицию поступили сообщения о госпитализации 8-летней девочки, у которой были покусаны голени, а также 80-летней женщины с множественными укусами на плече и бедре, а также с переломами обеих кистей предплечья. Позже выяснилось, что хозяин напавшей на жительниц Кировского района собаки выгуливал ее без намордника, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчина был задержан. Позднее Кировский районный суд назначил ему административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

Активное обсуждение "животного" вопроса началось после внесения в Госдуму законопроекта, подразумевающего передачу регионам права самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. После критики в обществе и серии негативных отзывов на проект, в том числе от представителей фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга и комитета петербургского парламента по законодательству, рассмотрение инициативы было решено отложить.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру