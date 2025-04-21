Глава КСП в среду выступит перед депутатами Заксобрания

В среду, 23 апреля, на заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты заслушают доклад председателя Контрольно-счетной палаты Константина Желудкова об итогах работы за 2024 год, следует из повестки городского парламента.

Желудков возглавляет надзорное ведомство с 2020 года. Отметим, сейчас в связи с истечением срока полномочий он и двое его подчиненных выдвинуты на пост председателя КСП. Данные о претендентах направлены для согласования в Счетную палату России. Кандидатуру Желудкова поддержали в бюджетно-финансовом комитете ЗакСа.

На предыдущем заседании городского парламента с докладом выступил вице-губернатор Кирилл Поляков, который отвечает за работу комитета по промышленной политике и транспортный блок. На заседании 30 апреля, по информации ЗАКС.Ру, депутаты заслушают доклад руководителя Петростата Александра Кукушкина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру