Работы в южной части Ботсада СПбГУ рассчитывают завершить к 2028 году

Восстановительные работы в южной части Ботанического сада СПбГУ на Васильевском острове при благоприятных условиях должны закончиться в 2027-2028 годах, заявил 22 апреля представитель БФ "Перспектива" Егор Цыганков на пресс-конференции в ТАСС. Это второй из трех запланированных этапов работ, к его выполнению планируется приступить в скором времени.

Сами работы в Ботсаду стартовали в 2024 году, их заказчиком выступает "Перспектива", а средства предоставляет Сбербанк. Как рассказала ведущий специалист "Рослесинфорга" Ольга Панкратова, в ходе проведенного обследования территории была проведена биологическая оценка насаждений с детальным описанием каждого растения. В итоге флору разделили по степени ценности, в том числе исходя из критериев возраста, отнесения к различными коллекциям и редкости. Как уточнила Панкратова, более 60 % растений на территории сада молодые, посаженные приблизительно за последнее десятилетие. К средневозрастным относятся 36 % растений, оставшиеся 4 % причислены к числу старых, их должны сохранить.

По заявлению Цыганкова, проведенные исследования показали, что "сад находится в упадке". О нелучшем состоянии территории говорили и другие участники пресс-конференции.

Проведение работ по восстановлению сада разделено на три этапа. При разработке проекта велись консультации с университетскими кафедрами, включая кафедры ботаники, геоботаники и экологии растений, почвоведения и экологии почв, продолжил Цыганков. В рамках первого этапа разрабатывалась научно-проектная документация и выполнялись реставрация ограды и фасадов кафедры ботаники, а также ремонт Семенной оранжереи с примыкающим административным корпусом.

— Второй и третий этапы разделены на своеобразные север и юг. В рамках юга выполняются работы по южной части сада, а также по оранжерейному комплексу. Именно к этому этапу мы сейчас планируем приступать, — рассказал спикер.

Реализация третьего этапа будет выполняться позднее, отметил он без уточнения о сроках.

Южная часть территории отойдет под организацию зоны дальневосточных растений с прудом, в северной будет представлен карельский биом. Также в "Карельском саду" планируется обустроить каменистый ручей. Астрономические обсерватории в Ботсаду восстановят в историческом облике, равно как и грот с видом на Исаакиевский собор через Неву. В юго-западной части Ботсада обустроят научную зону с коллекциями растений. Оранжереи собираются отремонтировать с сохранением существующих габаритов. При этом обитателей Пальмовой оранжереи на время работ планируют перенести во временное сооружение, чей каркас уже готов.

Коллекции будут пополняться из питомников с дикоросами или из сторонних ботанических садов, при этом все растения будут проходить карантин. Восточный сад будет пополняться обитателями Дальнего Востока, включая не только растения, но также камни и горные породы. Карельский сад наполнит флора Северо-Западного региона.

По итогам выполнения работ количество растений в саду должно будет увеличиться на 30 %, а количество их видов — на 60 %, заявила Панкратова. Отвечая на вопрос журналиста, она уточнила, что всего планируется пересадить около тысячи кустарников и 300 деревьев, около 100 лиан и около 60 полукустарников. "Уборке у нас подлежат растения, в основном, которые по санитарному состоянию находятся в плохом, на данный момент неудовлетворительном состоянии. Такие растения в любом случае нужно удалять из сада", — высказалась спикер. По ее словам, это коснется 1,2 тысячи самосевов, около 400 кустарников и 60 деревьев.

Участвовавший в пресс-конференции председатель КГИОП Алексей Михайлов заявил о согласии с возможностью приспособления Ботсада под современное использование "с сохранением той изначальной исторической функции", которая у него была на всем протяжении существования. Комитет согласовал первый этап работ, обсуждения по второму этапу продолжаются, отметил чиновник и выразил уверенность, что сад только выиграет от проводимых работ.

Директор Ботанического института РАН Дмитрий Гельтман начал свою речь с заявления, что Ботсад — это "научная аннотированная коллекция, это базовое; это не хипстерская тусовка, это не общественное пространство". Также к функциям сада относятся научная и образовательная деятельность. Периодическая модернизация вполне нормальна для исторических садов. "Такие модернизации обычно обеспечивают будущее учреждения лет на 50-70, а то и 100", — высказал мнение он и пообещал оказать помощь коллегам при проведении работ.

На прошлой неделе издание "Фонтанка" сообщило об уходе Натальи Дюппей с поста директора Ботанического сада СПбГУ. По информации издания, произошло это из-за ее несогласия с планами восстановительных работ. Сама Дюппей от комментариев на этот счет воздержалась.

В ходе пресс-конференции поднимался вопрос о том, ожидаются ли корректировки проекта после увольнения бывшего директора. Проректор по капитальному строительству СПбГУ Даниил Энгельке заявил на это, что никакой коммерциализации Ботсада не будет и что сад сохранит свои научную и учебную функции. "Изменения в проекты вносятся постоянно, <...> итоговая версия будет согласована нами через несколько месяцев, приблизительно так", — пообещал проректор.

Андрей Казарлыга, фото: Ботанический сад СПбГУ | SPbU Hortus / "ВКонтакте"