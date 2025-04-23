Петербургским омбудсменам добавили полномочий по работе с молодежью

Законодательное собрание Петербурга 23 апреля третьем, окончательном чтении приняло законопроект о наделении уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка правом участвовать в реализации молодежной политики в пределах своих полномочий, передает корреспондент. Документ отправлен на подписание губернатору.

Законопроект был разработан депутатами Всеволодом Беликовым, Андреем Малковым и Денисом Четырбоком в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Инициатива была внесена на рассмотрение парламента еще в конце января 2025 года.

В конце марта петербургский омбудсмен Светлана Агапитова выступала с докладом о своей работе перед депутатами Заксобрания. Также отчет о деятельности в 2024 году представила в парламенте ее коллега, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру