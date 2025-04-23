Подключить дом к электросетям в Петербурге можно будет за счет маткапитала

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 23 апреля в первом чтении поддержали законопроект о оплате работ по подключению жилого дома к сетям электроснабжения и водоснабжения за счет средств регионального материнского капитала, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предполагается, что норма распространится на дома, расположенные в Петербурге и Ленинградской области. Инициативу подготовили члены фракции "Единая Россия": Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Во время представления инициативы депутат Ржаненков отметил, что стоимость на такие услуги зависит от различных факторов, например, от удаленности земельного участка от необходимой инфраструктуры. У депутатов вопросов к предложению не возникло, законопроект отправили на подготовку к третьему чтению.

Напомним, в 2025 году размер материнского капитала в Петербурге составляет 213,2 тысяч рублей. В городском парламенте периодически предпринимают попытки расширить возможности применения маткапитала. Например, в феврале депутаты приняли закон, который позволяет тратить материнский капитал на установку окон и дверей в жилых домах.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру