Правнучку летчика Чкалова вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*, сообщила 23 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Суд обнаружил, что в публикациях Богдановой* отсутствует маркировка, что материалы были произведены и распространены иностранным агентом. О каких конкретно публикациях идет речь – не уточняется.

Ранее правнучка Чкалова уже привлеклась к административной ответственности по этой же статье. В феврале 2025 года ее также оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях. В реестр иностранных агентов она была включена в июле 2024 года.

Напомним, что в апреле 2024 года Богданова* стала фигуранткой уголовного дела о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Причиной возбуждения дела стали высказывания девушки в интервью Олегу Кашину**. В ноябре 2024 года ее объявили в международный розыск. Известно, что на данный момент Богданова* проживает в Бельгии.

*Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов; Росфинмониторинг внес Дарью Богданову в перечень террористов и экстремистов

**Минюст внес Олега Кашина в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру