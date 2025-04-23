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Новости 13:35

Правнучку летчика Чкалова вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

фото ЗакС политика Правнучку летчика Чкалова вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*, сообщила 23 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Суд обнаружил, что в публикациях Богдановой* отсутствует маркировка, что материалы были произведены и распространены иностранным агентом. О каких конкретно публикациях идет речь – не уточняется.

Ранее правнучка Чкалова уже привлеклась к административной ответственности по этой же статье. В феврале 2025 года ее также оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях. В реестр иностранных агентов она была включена в июле 2024 года.

Напомним, что в апреле 2024 года Богданова* стала фигуранткой уголовного дела о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Причиной возбуждения дела стали высказывания девушки в интервью Олегу Кашину**. В ноябре 2024 года ее объявили в международный розыск. Известно, что на данный момент Богданова* проживает в Бельгии.

*Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов; Росфинмониторинг внес Дарью Богданову в перечень террористов и экстремистов

**Минюст внес Олега Кашина в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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