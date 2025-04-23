Сотрудники ККИ пришли в общежитие РУТХП на канале Грибоедова

Утром 23 апреля сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пришли в здание общежития Российского университета традиционных художественных промыслов на канале Грибоедова. Пресс-секретарь комитета Анна Супитылева рассказала ЗАКС.Ру, что в здании проходят мероприятия по принудительному освобождению. Ранее этот объект, по данным ведомства, использовался как общежития, офисные помещения, сауна и массажный кабинет. В комитете уточнили, что договор с городом на аренду здания закончился еще в июне 2024 года, однако добровольно покидать здание никто не стал.

"Несмотря на истечение срока соглашения и неоднократные официальные уведомления, бывший арендатор уклонялся от добровольного освобождения помещения, что привело к необходимости принятия мер в соответствии с законодательством", - рассказала Супитылева.

Представитель вуза, проректор Роман Сапижак в беседе с журналистами "Фонтанки" сообщил, что ранее с ККИ и Минобрнауки были достигнуты некие договоренности, что студентов пока не будут выселять из общежития. Сложности с организацией были связаны с изменением характеристик здания.

"Дело в том, что в общежитии нами была сделана надстройка, было 350 метров, стало 500. Мы занимались легализацией этих площадей, чтобы перезаключить договор", — цитирует Сапижака издание "Фонтанка".

О визите сотрудников ККИ утром сообщило MR7. Судя по опубликованным кадрам, проживающих в общежитии вывели на улицу. Позже в ККИ уточнили, что непосредственно в общежитии проживает лишь три человека, а основная часть здания использовалась в других целях.

Отметим, тезка нынешнего проректора Роман Сапижак в прошлом был заместителем главы администрации Калининского района. В декабре 2024 года Калининский районный суд вынес приговор по коррупционному делу, в котором фигурировал Сапижак. В отношении него уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности.

Константин Леньков / Фото ККИ