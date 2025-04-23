Племянник Путина предложил комитету по спорту Ленобласти развивать каникросс

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин обсудил с главой комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеславом Комаровым и Лигой корпоративного спорта возможность проведения соревнований по каникроссу и забега с препятствиями по пересеченной местности в регионе, сообщили 23 апреля в пресс-службе областного ведомства.

По мнению Романа Путина, Ленобласть подходит для занятия такими видами спорта благодаря природным ландшафтам и числу подготовленных спортсменов. Каникросс – это вид ездового спорта, в котором собака тянет за собой бегущего спортсмена. Роман Путин не раз рассказывал в соцсетях о подобных тренировках с его питомцем. Он также является организатором профильного фестиваля "Русский экстрим кросс", который планируется в мае в Рязанской области. По словам общественного деятеля, каникроссом в России увлекается около 500 тысяч человек.

"Бесспорно, этот вид спорта должен получить развитие в вашем регионе. У Ленинградской области есть большой потенциал в проведении подобных соревнований", - цитирует Путина пресс-служба комитета по спорту.

Днем ранее, 22 апреля, Роман Путин побывал в областном отделении "Единой России", сообщили в пресс-службе партии. Там он в качестве главы Всероссийского комитета поддержки Путина поучаствовал в обсуждении патриотического воспитания молодежи и планов по празднованию Дня России.

Роман Путин – бизнесмен и общественный деятель. В мае 2021 года он открыл в Петербурге отделение комитета поддержки Владимира Путина. В том же году двоюродный племянник главы государства планировал участвовать в выборах в Государственную думу по одномандатному округу № 214 на северо-востоке Петербурга, но позже сам снял свою кандидатуру.

фото: группа комитета по физической культуре и спорту Ленобласти "ВКонтакте"