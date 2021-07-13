Племянник президента Роман Путин выдвинулся в Госдуму от Петербурга

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин подал документы на выдвижение в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу №214 на северо-востоке Петербурга. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что Петербург для него не чужой город. По словам потенциального кандидата, он часто тут бывает, имеет здесь друзей и родственников. Также Путин сообщил, что проанализировал варианты выдвижения в других российских округах и пришел к выводу, что в Петербурге может надеяться на честные выборы.

Он заявил, что выдвижение в Госдуму - продолжение его политической деятельности:

- Уже полтора года иду по политическому пути. Любой политик считает апогеем своей деятельности - участие в деятельности Государственной Думы.

Путин сообщил, что позже озвучит сторонникам свою предвыборную программу. Она будет касаться всех сфер жизни: от здравоохранения с образованием до обороны, уточнил потенциальный кандидат в депутаты. Он заявил, что за время своей работы в политике собрал достаточно информации о том, какие законодательные акты и как стоит изменить.

Для участия в выборах дальнему родственнику президента придется собрать не менее 15 тысяч подписей в свою поддержку. Путин отметил, что с учетом летнего сезона и антикоронавирусных ограничений это "вопрос нелегкий". Сбор автографов он намерен начать сразу же после разрешения на это избирательной комиссии.

Напомним, Роман Путин является лидером партии "Россия без коррупции". Также он создал "Всероссийский комитет поддержки В.В.Путина". Петербургское отделение организации двоюродный племянник президента открыл в мае 2021 года.