Смольный утвердил график отключения горячей воды на лето

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению утвердил графики отключения ГВС в межотопительный сезон в 2025 году, сообщила пресс-служба Смольного 24 апреля. Их можно найти на сайте комитета и сайтах теплоснабжающих организаций.

Как отмечается в публикации, теплоэнергетики преступят к плановым работам по ремонту тепловых сетей и оборудования, а также гидравлическим испытаниям сразу после окончания текущего отопительного сезона. При этом в ведомстве подчеркнули, что он завершится только когда в городе среднесуточная температура будет держаться выше +8 °С в течение пяти дней.

На сайте комитета все графики отключения горячей воды размещены в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона". Соответствующую информацию также можно найти на сайтах теплоснабжающих организаций: АО "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ООО "Петербургтеплоэнерго" и ООО "Теплоэнерго".

Напомним, что в 2024 году Петербург по поручению губернатора Александра Беглова перешел периодическое протапливание с 30 сентября. Регулярный отопительный сезон же стартовал в городе с 14 октября.

В середине апреля ЗАКС.Ру писал, что комитет по энергетике рекомендовал управляющим компаниям снизить температуру в батареях. Тогда же в ведомстве подчеркнули, что решение об окончании отопительного сезона или о переходе к периодическому протапливанию будет принято по итогам мониторинга погоды с учетом температуры и прогноза.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру