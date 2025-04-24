КГА представил проект расположения выходов с "Театральной"

Выходы со станции метро "Театральная" планируется разместить по оси улицы Декабристов, один на углу с Лермонтовским проспектом, другой — на Театральной площади под окнами консерватории, следует из подготовленного комитетом по градостроительству и архитектуре проекта постановления Смольного. Документ опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы 24 апреля.

Из проекта следует, что предельная высота вестибюля на углу с Лермонтовским проспектом составит 21 метр. Цвет стен и отделка фасада вкупе с композиционными приемами при его построении должны обеспечить объекту фоновый характер с архитектурной точки зрения. Предполагается использование штукатурки и облицовка естественным камнем, кирпичом и "плиткой исторического типа". Использование на внешней стене выступающих объектов в виде портиков, внешних тамбуров и лестниц не допускается.

Второй выход со станции будет иметь в высоту не более трех метров. Требования к его внешнему виду аналогичны тем, что предъявляются к первому выходу.

О начале проектирования выходов с "Театральной" на поверхность стало известно в минувшем феврале. Сама станция уже построена под землей, однако она не работает ввиду отсутствия вестибюлей, из-за чего поезда проходят мимо нее без остановок. В начале марта вице-губернатор Николай Линченко называл 2029 год в качестве ориентира для постройки выхода со станции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру