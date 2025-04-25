Следком возбудил дело по факту убийства замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.222.1 УК РФ) после взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе ведомства 25 апреля.

Взрыв автомобиля произошел возле дома № 2 по улице Нестерова в городе Балашихе утром 25 апреля. В его результате погиб один человек. По данным следствия, погибшим в результате взрыва может быть замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

Следствие полагает, что причиной взрыва могло стать сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами. Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, мощность СВУ составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, его фрагменты направят на экспертизу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Как передает ТАСС, на место прибыл автомобиль взрывотехнической службы, к работе приступили специалисты службы. Место происшествия оцеплено.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он представлял Минобороны в различных переговорных процессах. В частности, Москалик участвовал в минских переговорах в 2015 году, а в 2021 году рассказывал о проходивших в Астане переговорах по Сирии. Ему было 59 лет.

фото: ЗАКС.Ру