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Новости 17:32

Депутат Марина Шишкина отчиталась о заработке в 6,6 млн рублей в 2024 году

фото ЗакС политика Депутат Марина Шишкина отчиталась о заработке в 6,6 млн рублей в 2024 году

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Петербурга Марина Шишкина в 2024 году заработала 6,6 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте парламентария. Доход ее супруга за этот период составил 7,8 млн рублей. 

Количество объектов недвижимости в собственности у депутата не изменилось. Шишкина владеет двумя земельными участками с домами в России, а также земельным участком и домом в Финляндии. Недвижимость у нее общая с супругом. Собственного автомобиля у лидера фракции нет, на ее мужа зарегистрированы две иномарки: Mercedes-Benz GLE 350 и Kia Sportage. 

По сравнению с прошлым годом, доходы Шишкиной выросли примерно на 800 тысяч рублей. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о доходах главы фракции КПРФ в Заксобрании Ирины Ивановы. Ее заработок составил 5,4 млн рублей. Председатель городского парламента Александр Бельский в 2024 году зафиксировал доход в 8,2 млн рублей.

Напомним, депутаты публикуют данные о своем заработке в социальных сетях добровольно - действующее законодательство не предусматривает публикацию таких сведений для общего доступа. В Заксобрании эти сведения размещают в обезличенном виде. Например, имя самого богатого депутата, который заработал более 224 млн рублей за год, по прежнему неизвестно. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Шишкина Марина Анатольевна




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