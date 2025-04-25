Беглов и Бельский лично поздравили с юбилеем директора "Маяковки" Чалову

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский поздравили с 85-летием директора Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зою Чалову, сообщила пресс-служба губернатора 25 апреля. Беглов лично вручил Чаловой почетную грамоту губернатора за вклад в развитие культуры города и многолетний добросовестный труд.

"Всю жизнь Вы посвятили книгам, библиотекам, культуре. Маленькой девочкой, живя в Псковской области, пережили все ужасы войны: бомбежки, оккупацию, голод и болезнь. И с самого детства главной любовью были книги", – сказал губернатор в своем поздравлении.

Зоя Чалова возглавляет библиотеку имени Маяковского вот уже почти 40 лет – с 1986 года. Как отметил Беглов, на момент прихода Чаловой на пост директора "Маяковки", здание библиотеки находилось в тяжелом состоянии. Чалова смогла добиться его реконструкции и сделать библиотеку "гордостью Петербурга". Сейчас "Маяковка" является крупнейшим книгохранилищем города, в состав которого входит девять площадок по всему городу.

Беглов подчеркнул, что Чалова является одной из ключевых фигур в развитии петербургского библиотечного дела. Благодаря ее работе в Россия появилась первая корпоративная сеть библиотек с единым электронным билетом. Губернатор отметил, что Чалова внесла большой вклад в становление Петербурга лидером цифровизации и модернизации библиотечной отрасли.

Напомним, что в 2025 году Чалова попала в "шорт-лист" претендентов на звание почетного гражданина Петербурга. Однако 21 апреля стало известно, что она сама сняла свою кандидатуру.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного