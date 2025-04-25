Военный суд оштрафовал интернет-пользователя за оправдание терроризма

Первый западный окружной военный суд приговорил пользователя интернета к штрафу в размере 400 тысяч рублей за два поста с оправданием "Колумбайна"*, сообщила 25 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также Денису Русскову запретили размещать информацию в интернете в течение двух лет. С учетом проведенного в СИЗО и под домашним арестом времени Руссков должен будет выплатить 300 тысяч рублей.

Русскову вменяли публикацию на странице во "ВКонтакте" фотографии американского массового убийцы и подписи к ней. Подсудимый признал вину, свои действия он объяснил обстоятельствами личного характера.

"В настоящее время он осознал ошибочность своих действий и раскаивается в их совершении", — передала позицию Русскова судебная пресс-служба.

В середине апреля Красносельский районный суд назначил запрет определенных действий Георгию Минасяну, обвиняемому в оправдании терроризма в интернете. Мера избрана на весь период предварительного расследования до отмены или изменения. До этого в Петербурге к трем годам колонии приговорили иностранца за комментарий с оправданием теракта в "Крокус Сити Холле".

*Организация "Колумбайн" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру