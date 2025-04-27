Петербургское "Яблоко" предложило объявить амнистию к 80-летию Победы

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла на рассмотрение парламента проект обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением объявить амнистию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Текст обращения опубликован в базе Заксобрания, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Депутаты от "Яблока" предложили распространить амнистию на тяжелобольных, инвалидов, женщин с детьми, а также лиц, осужденных или находящихся под следствием по обвинению в ненасильственных преступлениях. Еще "яблочники" предлагают амнистировать впервые осужденных по статьям о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК) и о призывах к введению санкций в отношении россиян (ст. 284.2 УК).

"Предлагаемая амнистия стала бы значимым шагом в целях достижения гражданского мира и согласия в России в год 80-летия Великой Победы, не допуская при этом ухудшения криминогенной обстановки в стране", - говорится в обращении.

В последний в России амнистировали осужденных в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне.

Ранее к идее "яблочников" об амнистии положительно высказалась уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Такое заявление омбудсмен сделала во время доклада о работе за 2024 год, однако уточнила, что не видела текст инициативы.

Константин Леньков / Фото: "Яблоко"