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Новости 14:00

Петербургское "Яблоко" предложило объявить амнистию к 80-летию Победы

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" предложило объявить амнистию к 80-летию Победы

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла на рассмотрение парламента проект обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением объявить амнистию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Текст обращения опубликован в базе Заксобрания, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Депутаты от "Яблока" предложили распространить амнистию на тяжелобольных, инвалидов, женщин с детьми, а также лиц, осужденных или находящихся под следствием по обвинению в ненасильственных преступлениях. Еще "яблочники" предлагают амнистировать впервые осужденных по статьям о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК) и о призывах к введению санкций в отношении россиян (ст. 284.2 УК). 

"Предлагаемая амнистия стала бы значимым шагом в целях достижения гражданского мира и согласия в России в год 80-летия Великой Победы, не допуская при этом ухудшения криминогенной обстановки в стране", - говорится в обращении.

В последний в России амнистировали осужденных в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне. 

Ранее к идее "яблочников" об амнистии положительно высказалась уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Такое заявление омбудсмен сделала во время доклада о работе за 2024 год, однако уточнила, что не видела текст инициативы.

Константин Леньков / Фото: "Яблоко"


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