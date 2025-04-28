Московский экс-мундеп Горинов* обратился в КС из-за статьи о фейках про армию

Бывший депутат московского муниципального округа Красносельский Алексей Горинов* обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью Уголовного кодекса о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ), сообщил 28 апреля "Коммерсантъ". Летом 2022 года Горинов* стал первым россиянином, получившим реальный срок по этой статье.

Обращение экс-мундепа было подано в январе. Судя по данным базы КС, оно находится на предварительном рассмотрении. В своем заявлении в суд Горинов* также требует пересмотреть принятые по ст. 207.3 УК РФ решения. Он также просит проверить нормы закона о местном самоуправлении, дающие депутатам гарантии иммунитета от уголовного преследования за высказывание мнений. По его мнению, по факту парламентарии такой защиты не имеют.

Как пишет "Коммерсантъ", по мнению Горинова*, конструкция статьи 207.3 УК РФ якобы может создавать условия, в которых государство является единственным допустимым источником информации, а под преследование попадают не только ложные сведения, но и противоречащие официальной позиции мнения. В качестве примера экс-мундеп указывает, что его осудили как за высказывания о фактах, так и за выражение оценочного мнения. В своем обращении бывший депутат ссылается также на позицию рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которая в 2023 году сочла его приговор нарушающим право на недискриминацию по политическим взглядам.

В обращении Горинов* также указывает, что в статье 40 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" содержится оговорка, лишающая депутатов иммунитета от уголовного преследования за высказывания в тех случаях, когда высказывание содержит публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. По его мнению, это создает противоречие, лишающее норму "какого-либо практического смысла", а также приводит к усилению ответственности в связке со статьей 207.3.УК РФ.

По информации адвоката Горинова* Ольги Подоплеловой, это первая жалоба на уголовную статью о фейках, поданная в Конституционный суд РФ. Однако в 2023 году КС отказался признавать неконституционной административную статью (ст. 20.3.3 КоАП) о дискредитации российской армии.

Напомним, что Алексей Горинов* был признан виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) в июле 2022 года. Тогда Мещанский суд Москвы приговорил его к 7 годам заключения. В вину муниципальному депутату ставилось выступление с пацифистской речью на заседании совета депутатов столичного округа "Красносельский". В сентябре того же года Мосгорсуд уменьшил мундепу срок лишения свободы с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев.

Отметим, что еще во время рассмотрения дела адвокаты Горинова* ходатайствовали о приостановке производства и направлении запроса в Конституционный суд с целью проверки ст. 207.3 УК РФ на соответствие Основному закону.

*Росфинмониторинг внес Алексея Горинова в перечень террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру