Компания Ротенберга отсудила более 30 млн рублей в споре о Новой сцене МДТ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск "Трансепт групп", принадлежащей миллиардеру Борису Ротенбергу, к ООО "Капитал" о взыскании более 30 млн рублей за незаконченные работы по строительству Новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы, обратил внимание "Деловой Петербург" 28 апреля. Изначально "Трансепт групп" намеревался взыскать с "Капитала" более 80 млн рублей.

Договор между компаниями был заключен в марте 2022 года. По нему ООО "Капитал" обязался выполнить работы по облицовке фасада Новой сцены МДТ кирпичом и известняковыми плитами до 31 марта 2023 года. На эти нужды "Трансепт групп" выплатила аванс в размере 42,5 млн рублей.

В суде представители компании Ротенберга заявили, что "Капитал" работы в установленный срок не выполнил, а также не устранил выявленные позже недостатки, в связи с чем договор с подрядчиком был расторгнут. "Трансепт групп" потребовала взыскать в ее счет 19,5 млн рублей за нарушение срока окончания работ и 60,2 млн рублей за нарушение срока устранения недостатков.

В свою очередь "Капитал" направил встречный иск с требования оплатить выполненные работы на сумму 2,6 млн рублей. Компания отмечала, что работы не были выполнены в связи с отклонениями подлежащих облицовке стен от проекта. Это якобы привело к задержке выполнения договора "по меньшей мере еще на 6 месяцев". Также представители подрядчика отмечали, что во время работы были выявлены проблемы со строительной документацией из-за необходимости замены импортных материалов. Наконец, "Капитал" заявил, что все обнаруженные недостатки были своевременно устранены.

Однако суд пришел к выводу, что сроки выполнения работ все же были нарушены, а недостатки устранены не были. Иск "Трансепт групп" был удовлетворен частично. Теперь "Капитал" обязан выплатить 31,8 млн рублей.

Напомним, что строительство Новой сцены МДТ началось еще в 2015 году. Тогда планировалось, что оно будет готово к 2018 году. В том же году было возбуждено уголовное дело о предполагаемых хищениях при проектировании здания, а в 2021 году владелец фирмы получил условный срок, который позже заменили на реальный. Тогда же строительством здания занялся "Единый заказчик в сфере строительства".

Вопрос строительства Новой сцены МДТ подняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в феврале 2025 года. Тогда во время посещения Петербурга спикер Совфеда призвала совершить "строительный подвиг" и завершить работы к концу 2026 года. В марте стало известно, что Новую сцену МДТ построят за счет средств госпрограммы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру