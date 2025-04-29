На синей ветке метро в Петербурге запустили поезд в честь 100-летия "Зенита"

Брендированный состав в честь 100-летия футбольного клуба "Зенит" 29 апреля начал курсировать по Московско-Петроградской (синей) линии метрополитена Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале спикер городского Законодательного собрания и глава Федерации футбола Северной столицы Александр Бельский.

Политик опубликовал в своем "спортивном" канале видео из вагона тематически оформленного поезда, где видно, что на стенах присутствуют фотографии тренеров "Зенита", информация о достижениях клуба и выдающихся игроках. На другом видео запечатлено, как брендированный состав отправляется с недавно открывшейся после ремонта станции метро "Удельная".

"Желаем составу "Зенита" не сходить с чемпионского пути", - написал Бельский.

На сайте ФК "Зенит" также сообщается, что изображения, размещенные внутри и снаружи состава, не повторяются. С помощью такого оформления петербуржцы смогут ознакомиться с историей клуба и вспомнить звездных игроков команды разных лет.

"Символично, что наш "зенитовский" состав будет курсировать именно по синей линии петербургского метрополитена. Больше двух миллионов человек смогут ежедневно иметь возможность прикасаться к ярким страницам победной истории сине-бело-голубых. Каждый сможет проследить столетний путь клуба от заводской команды до флагмана российского футбола", - приводит пресс-служба слова председателя правления ФК "Зенит" Александра Медведева.

Напомним, в честь своего 100-летия петербургский футбольный клуб "Зенит" запустил проект "100 добрых дел", в рамках которого запланированы 100 социальных и благотворительных мероприятий.

кадр из видео Александра Бельского