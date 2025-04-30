Доставленные в СК студенты Педиатрического университета вернулись на учебу

Студенты Педиатрического вуза были отпущены правоохранителями и вернулись к учебному процессу, сообщила 30 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на проректора СПбГПМУ по информационно-аналитическому обеспечению Валентина Сидорина. Днем ранее 30 обучающихся были доставлены в следственный отдел по Выборгскому району для следственных действий по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1).

"Все студенты отпущены, они сейчас учатся, все процессуальные действия с ними проведены в рамках закона. Руководство университета в контакте с ребятами", — приводит слова Сидорина издание.

Сидорин подчеркнул, что студенты продолжат учиться в университете до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Напомним, что в вузе визит силовиков 29 апреля связали с прошлогодним делом о взятках в отношении бывшей сотрудницы кафедры анатомии. В ноябре 2024 года бывшую сотрудницу кафедры анатомии человека СПбГПМУ Ольгу Смирнову оштрафовали на 650 тысяч по делу о взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Ей также запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение 3,5 лет. В апреле 2025 года суд огласил приговор в отношении Аршеда Кучая, обвиняемого в посредничестве во взятке (п. а ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (3 эпизода), пп. а, б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он получил шесть лет условно, а также лишился права преподавать в течение пяти лет.

Вечером 29 апреля полиция также сообщила, что еще в марте был задержан 29-летний иностранный сотрудник вуза, подозреваемый в получении денег от студентов вуза в обмен на выставление зачетов по предметам "автоматом". Позже правоохранители задержали и его предполагаемого сообщника – 24-летнего молодого человека, который якобы предавал деньги от студентов заинтересованному лицу. Также в публикации ведомства рассказали, что 21 апреля сотрудники полиции "предварительно выявили" двух преподавателей кафедр вуза, подозреваемых в получении взяток.

Анастасия Луценко, фото: unsplash